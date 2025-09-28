Sökes taxicahufförer i Helsingborg
2025-09-28
Vi söker taxichuafförer i Helsingborg. Tillgängliga skifter är båda dag och natt. Ni kan välja skift vad du vill.. Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi. För att jobba som taxichuafförer du måste ha SVENSK TAXI LEGITIMATION.
Om ni är verkligen intresserad av detta då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
