Sökes: Smarta och snälla vikarier till förskola - People Productions Sweden AB - Förskollärarjobb i Stockholm

People Productions Sweden AB / Förskollärarjobb / Stockholm2021-04-13På Pamoja är vårt uppdrag att se till att förskolan kan hålla öppet - trots att lärare och pedagoger är sjuka eller behöver vara borta. Just nu är jobbet som vikarie viktigare än någonsin. Pandemin gör att vi behöver vara fler som bidrar. I 20 år har vi anställt Sveriges bästa vikarier; nyfikna, initiativrika, glada, ödmjuka, kreativa, ansvarstagande, modiga, talangfulla och jättesnälla:) Nu söker vi dig som vill vara med och göra en insats i förskolan.Att jobba i förskolan är fantastiskt. Du får en glimt rakt in i framtiden och en chans att vara en förebild för vuxenvärlden. Vi lovar dig ett äventyr som ger erfarenheter du kommer att ha nytta av lång tid framöver - oavsett vart du är på väg. Dessutom får du ett fritt och flexibelt jobb och möjligheten att styra din tid. Men alltid tryggt och ordnat.Om jobbetJobbet som vikarie i förskolan innebär att du på kort varsel (ofta samma morgon) ersätter ordinarie personal, ofta på kortare uppdrag när den ordinarie personalen är sjuk eller behöver vara borta. Du blir en hjälte som räddar arbetsdagen! Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och spännande. På en förskola finns det helt enkelt tusen miljoner saker att göra. Sånt som är underbart och utvecklande och sånt som emellanåt kräver en ängels tålamod. Och den som jobbar med små barn behöver ha extra öron och ögon. Gärna i nacken:) Men ingen förväntar sig att du ska kunna allt. Däremot måste du som är vikarie - precis som alla superhjältar - våga ta initiativ och klara av att ta instruktioner. I gengäld lovar vi dig att du kommer att lära dig massor - om dig själv och andra - som du kommer att ha nytta av för lång framtid.Så söker du jobbetVår rekryteringsprocess är modern, snabb och effektiv. Du söker jobb direkt med vårt smarta jobbtest. Sen ses vi. Om du klarar alla stegen kan du börja jobba. Du blir anställd av oss får en personlig coach och jobbar tryggt med kollektivavtal. Du väljer själv hur mycket du vill jobba - från en dag i veckan till heltid. Självklart får du en ordentlig introduktion till jobbet innan du börjar.Pamoja-appen gör jobbet enkelt.Med Pamoja-appen matchas du alltid unikt och blixtsnabbt till det bästa uppdraget för just dig (utifrån bl.a. din kompetens, önskemål och den kortaste resvägen). Du behöver aldrig konkurrera med kompisarna om jobben. När du jobbar finns vi tillhands, i chatten, på telefon, eller mejl för vi är vad vi heter (Pamoja är Swahili och betyder tillsammans).Vad behöver du kunna?Våra kunder älskar vår personal! Därför är vi noggranna när vi letar nya talanger. Och tror att du, precis som vi, vill vara en förebild för alla du möter, elever, lärare och föräldrar. Smart och snäll helt enkelt:) Kanske har du varit idrottstränare eller barn- och ungdomsledare tillsammans med kunskaper i de ämnen du vill undervisa i?Dessutom behöver du ha godkänd gymnasieexamen, tala och skriva svenska, och ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Tips! Beställ det redan idag, så kommer du snabbare ut i jobb.Läs mer och sök jobb på https://workpamoja.com/sok-jobb/ #jobbjustnu2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-26People Productions Sweden ABLinnégatan 89B11523 Stockholm5686695