Sökes Skräddare-Herr-Dam

Passform skrädderi Malmö AB / Skräddarjobb / Malmö
2025-09-12


Passform Skrädderi söker en erfaren skräddare som kan utföra ändringsarbeten, ta emot kunder och hjälpa till med måttagning; vi erbjuder professionella tjänster inom skrädderi, kemtvätt och skomakeri; noggrannhet, servicekänsla och självständighet är viktigt.
krav: särskilt stöd från Arbetsförmedlingen.
om du undrar något, tveka inte att kontakta.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: hansa@passformskradderi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Passform skrädderi Malmö AB (org.nr 559518-7955), http://passformskrädderi.se
Stora Nygatan 56 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Kontakt
Hussein Rajabi
0769838433

Jobbnummer
9507190

