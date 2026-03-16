Sökes: Resande Drift och Servicetekniker
SAC Nordic är ett ledande företag inom olika säkerhetslösningar som talat utrymningslarm, ljudsystem, Nödbelysning, Pro Audio, hörslingor, kommunikation & ljudmiljö, brandsäker kabel och servicetjänster.
Bolaget täcker hela Sverige och har kontor i Malmö, Lagan och Stockholm. För oss är kunden alltid i fokus och vi vill vara ditt trygga och självklara val för enkelhet, säkerhet och framtid.

Om tjänsten
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad tekniker som vill bli en del av vårt växande team i Lagan. I rollen arbetar du nära både kollegor och kunder för att säkerställa hög driftsäkerhet, kvalitet och service. Du kommer att ha ett varierat arbete med både planerade arbetsuppgifter och akuta insatser. Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med:
- Talat Utrymningslarm - driftsättning, service, ljudmätningar och årsprov
- Nödbelysning - driftsättning och Service
- Intercom - driftsättning & Service
- Hörslingor - driftsättning & Service
- Dokumentera arbetet enligt interna rutiner
- Bidra till förbättringsarbete och utveckling av arbetsmetoder
- Samverka med andra avdelningar för att lösa tekniska utmaningar Kvalifikationer
- Erfarenhet av tekniskt arbete, service eller underhåll
- God problemlösningsförmåga och tekniskt intresse
- Datorvana (dokumentation, konfigurationsprogram etc.)
- Förmåga att arbeta både självständigt och i team
- B-körkort
Meriterande egenskaper (inget krav)
- Kunskap av programmering eller konfiguration av nätverksutrustning
- Kunskap inom IP-kommunikation, automation eller liknande teknikområden
Personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
- Är självgående, nyfiken och har ett starkt driv att utvecklas tar initiativ och gillar att ta ansvar
- Är noggrann och strukturerad har en förmåga att ta till dig nya kunskaper och tekniska lösningar
- Har ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt
- Trivs i en roll med varierande arbetsdagar och högt tempo
- Gillar att köra bil
Vi erbjuder
- Ett tight och stöttande team med arbetskollegor i världsklass
- Utmärkta utvecklingsmöjligheter där du både kan fördjupa din tekniska kompetens samt specialisera din kompetens mot ett specifikt område
- Trygg anställning i en stabil verksamhet
- Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
- Förmånsbil enligt företagets bilpolicy
Du kan läsa mer om oss på www.sacnordic.com Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sac Nordic AB
(org.nr 556440-9638) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SAC Nordic Kontakt
Mattias Åhman 0372-35966 Jobbnummer
9798979