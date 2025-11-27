sökes persisk talande kvinna
ÄR DU EN PERSISK TALANDE KVINNA?
Jag söker en kvinnlig assistent med undersköterskeutbildning eller motsvarande erfarenhet av vård och omsorgsarbete.
Jag är en kvinna som har en utvecklingsstörning och därför behöver mycket stöd och hjälp i mitt dagliga liv. Praktiskt kan det vara med t.ex. på- och avklädning, matning och hygien, men jag behöver också din hjälp och ditt stöd i att möta, och förstå min omgivning och det som händer runt mig.
För att kommunikationen ska fungera mellan oss, så är det viktigt att du talar både svenska och persiska, och att du har ett genuint intresse och stort tålamod med att lära dig att förstå mig och mitt sätt att kommunicera.
Jag önskar också att du är punktlig och ordningsam, och att du är bra på att ta instruktioner och följa rutiner.
Dina arbetsuppgifter som min assistent är att stödja mig i mitt dagliga liv i hemmet med allt från hushållsarbete och matlagning, till sociala aktiviteter, kommunikation, hygien och medicinsk omvårdnad.
Det är viktigt att du som person är inkännande, lyhörd och kommunikativ, och att du finner genuint intresse av att arbeta med mig. Du får också gärna vara glad, snäll, positiv, ärlig, självgående, flexibel och bussig som person.
Jag bor i Sala . Är du intresserad av jobbet skicka ditt intresseanmällan till marstar1400@gmail.com
Övriga krav är:
B-körkort
skriv på avtalett
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
Detta är ett deltidsjobb.
