Sökes: Medicinska sekreterare till covid 19-vaccination - Bonliva AB - Administratörsjobb i Kalmar

Bonliva AB / Administratörsjobb / Kalmar2021-04-15Från och med vecka 19 söker Bonliva medicinska sekreterare för administrering inom storskalig vaccinering mot Covid-19 för allmänheten i Växjö, Oskarshamn och Borgholm.UPPDRAG & PERIODVi söker nu dig som är medicinsk sekreterare till uppdrag på främst heltid, men även deltid. Konsultuppdraget kommer att starta 10:e maj och pågår under begränsad tid, tills dess att all vaccination är avklarad.Arbetstiden är främst dagtid, mån-fre, men även kvällstid på vardagar samt blandade tider på helgerna kan tillkomma. Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av att assistera sjuksköterskorna som vaccinerar, övrig administration samt observation.2021-04-15Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Meriterande är om du sedan tidigare har erfarenhet av provtagning, vaccination eller administrativa tjänster inom vården. Du ska utan svårigheter kunna uttrycka dig i språk och skrift i det svenska språket. Det är även meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet från programmet "Mitt Vaccin". Vi ser även att du som söker är noggrann, har god samarbetsförmåga samt ansvarskänsla.Vi eftersöker främst dig som antingen bor i ovan nämnda städer alternativt att du befinner dig inom skäligt pendlingsavstånd till antingen en eller flera av dessa städer.ANSÖKANAnsök direkt via länken. Efter din ansökan kommer ansvarig att ta kontakt med dig för mer information kring dina möjligheter.VARFÖR BONLIVA?Alltid en fast kontaktperson som arbetar för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt före, under och efter uppdraget.Marknadsmässig ersättning som speglar din kompetens och uppdragets karaktär.Alltid full trygghet med full försäkring via vårt trygghetspaket och samarbete med SEB och AFA.Förmåner genom 'Bonliva Benefits' med rabatter och erbjudanden på hundratals hotell, gymkedjor och restauranger.ENGAGERAT STÖD LÄNGS VÄGENNär du arbetar tillsammans med oss gör vi allt för att du ska trivas och vi finns med hela vägen för att säkerställa att du mår bra och utvecklas i den riktning du vill. Det är viktigt att du som sjuksköterska erbjuds en marknadsmässig lön och vi erbjuder därför individuell lönesättning utifrån din erfarenhet och uppdragets karaktär. Vi betalar ut lön varje vecka och erbjuder våra konsulter en personlig kontaktperson.OM OSSBonliva är Sveriges ledande vårdbemanningsföretag och är upphandlade i samtliga regioner samt flertalet kommuner och privata verksamheter. Med dedikerade team inom alla vårdspecialiteter är vår främsta uppgift att säkerställa att din kompetens kommer till rätt plats, att du utvecklas i den riktning du vill och att du får en marknadsmässig ersättning för din insats.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Bonliva AB5694314