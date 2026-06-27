Sökes lastbilförare i Göteborg
Shoreline Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Borås Visa alla fordonsförarjobb i Borås
2026-06-27
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Vi söker en ansvarstagande och erfaren lastbilschaufför för heltidstjänst med utgångspunkt och slutpunkt Göteborg.Arbetstiden är fast måndag till fredag, med körning även på söndagar vid behov. Detta beror på om du får jobb som är mer än 350km från Göteborg
Tjänsten innebär långkörningar där övernattning i lastbil förekommer under arbetsveckan. Du behöver därför vara bekväm med att arbeta på vägarna under längre perioder och ha ett självständigt arbetssätt.
Körningen sker med en treaxlad lastbil, Volvo FH 500 Euro 6 (miljöklass), utrustad för moderna och effektiva transporter.
Vi söker dig som:
Har giltigt C/CE-körkort och YKB
Är ansvarstagande, pålitlig och självgående
Trivs med att arbeta på vägarna och sova i lastbil vid behov
Har god arbetsmoral och en professionell inställning
Om du känner dig att du uppfyller vilkorna. Gärna sök tjänsten
Startid 1 Augusti Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: shorelineakeriabwork@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shoreline Åkeri AB
(org.nr 559513-0930)
Skillingsgatan 91 Lgh 1101 (visa karta
)
507 50 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Antoniy Ivanov shorelineakeriabwork@gmail.com 0769386024 Jobbnummer
9982113