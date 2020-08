Sökes: Framåt och flexibel vikarie till högstadiet - People Productions Sweden AB - Grundskolelärarjobb i Stockholm

People Productions Sweden AB / Grundskolelärarjobb / Stockholm2020-08-26Vi har alla haft vikarier eller hur? Förhoppningsvis var din kompetent och inspirerande. Annars är det här din chans att göra skillnad! Som vikarie jobbar du på kort varsel (ofta samma morgon) och ersätter ordinarie personal, ofta på kortare uppdrag. Ingen dag är den andra lik och just det gör jobbet både utmanande och utvecklande:).På högstadiet och gymnasiet finns många inriktningar att välja mellan, och du undervisar i specifika ämnen utifrån dina kunskaper. Oftast finns det en färdig lektionsplanering, men inte alltid. Då behöver man vara kreativ och snabbt hitta alternativa lösningar. Hos oss får du tillgång till smarta verktyg som du kan använda om planering saknas, för du måste vara beredd på att förbereda delar av undervisningen.Att vara vikarie i skolan är världens roligaste jobb. Du får en glimt rakt in i framtiden och en chans att vara en förebild för vuxenvärlden. Men jobbet är inte alltid enkelt. Att få morgontrötta tonåringar att behålla koncentrationen medan du förklarar det periodiska systemets uppbyggnad, eller att leda undervisningen i datavetenskap trots att eleverna kanske vet mer än du, kräver inget mindre än ett passionerat proffs. Men en sak kan du vara säker på - den som jobbar som vikarie tränar skills som räcker livet ut. Oavsett vart du är på väg.Så söker du jobbetHos oss slipper du skriva CV. Istället söker du jobb direkt med vårt smarta jobbtest. Syftet med testet är att vi ska upptäcka just dina förmågor. Sen ses vi - både i videomöten och live. Om du klarar alla stegen kan du börja jobba. Du blir anställd av oss och jobbar tryggt med kollektivavtal. Du väljer själv hur mycket du vill jobba - från en dag i veckan till heltid. Självklart får du en ordentlig introduktion till jobbet innan du börjar.Pamoja-appen gör jobbet enkelt. Du matchas alltid unikt till det bästa uppdraget för just dig (tex utifrån din person, dina önskemål och den kortaste resvägen). Det tar bara ett ögonblick. Och du behöver aldrig konkurrera med kompisarna om jobben. I appen håller du också koll på din kalender, tidigare uppdrag och en massa mer. Dessutom hjälper appen dig så att jobbet leder till nya möjligheter i morgon. Allt i din egen takt. Ett bra jobb idag och något att bygga vidare på alltså.När du jobbar finns vi självklart till hands, i chatten, på telefon, eller mejl. Du blir också en del av ett underbart maffigt nätverk med några tusen likasinnade kollegor.Vad behöver du kunna?Våra kunder älskar vår personal! Det gör oss så stolta att vi spricker! Därför är vi noggranna när vi letar nya talanger.Och tror att du, precis som vi, vill vara en förebild för alla du möter, elever, lärare och föräldrar. Smart och snäll helt enkelt:) Du måste också vara beredd på att jobba på kort varsel. Vi sätter stort värde på att du har tidigare erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Kanske har du varit idrottstränare eller barn- och ungdomsledare tillsammans med kunskaper i de ämnen du vill undervisa i? Dessutom behöver du ha godkänd gymnasieexamen, tala och skriva svenska, och ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.Vi anställer löpande - Välkommen med din ansökan!2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-08People Productions Sweden ABLinnégatan 89B11523 Stockholm5333342