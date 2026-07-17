Sökes butikssäljare
Lundström Footwear AB / Butikssäljarjobb / Hedemora Visa alla butikssäljarjobb i Hedemora
2026-07-17
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundström Footwear AB i Hedemora
Vi söker en engagerad och serviceinriktad butikssäljare som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i butik och trivs med försäljning och kundservice. Du tycker om att möta människor, är positiv, ansvarstagande och har ett professionellt och trevligt bemötande. Du har lätt för att skapa kontakt med kunder och tycker om att ge personlig service.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Hjälpa och vägleda kunder i butiken
Försäljning och kassaarbete
Packa upp och exponera varor
Hålla butiken ren, välorganiserad och inbjudande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: Adamperae@yahoo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare sökande". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lundström Footwear AB
(org.nr 559554-0682)
Åsgatan 55 (visa karta
)
776 31 HEDEMORA Kontakt
Hamid Adamperae Adamperae@yahoo.se 070-2434745 Jobbnummer
10005266