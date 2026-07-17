Sökes butikssäljare

Lundström Footwear AB / Butikssäljarjobb / Hedemora
2026-07-17


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Vi söker en engagerad och serviceinriktad butikssäljare som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i butik och trivs med försäljning och kundservice. Du tycker om att möta människor, är positiv, ansvarstagande och har ett professionellt och trevligt bemötande. Du har lätt för att skapa kontakt med kunder och tycker om att ge personlig service.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter
Hjälpa och vägleda kunder i butiken

Försäljning och kassaarbete

Packa upp och exponera varor

Hålla butiken ren, välorganiserad och inbjudande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: Adamperae@yahoo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare sökande".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lundström Footwear AB (org.nr 559554-0682)
Åsgatan 55 (visa karta)
776 31  HEDEMORA

Kontakt
Hamid Adamperae
Adamperae@yahoo.se
070-2434745

Jobbnummer
10005266

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