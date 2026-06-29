Sökes assistenter till Mölnlycke
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härryda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härryda
2026-06-29
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor i Mölnlycke.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Vi söker dig som:
Vi söker nu personliga assistenter som vill arbeta ca. 75% till en kvinna. Arbetstiderna avser vardagar som helger och det finns både dag, kväll- och nattpass.
Kunden har en stor assistentgrupp och det viktiga är att hitta personer som har ett långsiktigt intresse av att arbeta som professionell personlig assistent och som kan växa i rollen. Tidigare erfarenheter är inget krav om personkemin är den rätta.
Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med flera assistenter med varierande tjänstgöringsgrader. Arbetet är kan både utgöra enkel och dubbelassistans beroende på hjälpinsats.
På fritiden älskar kunden att leva ett aktivt liv, vara utomhus, hitta på saker, odla blommor i trädgården, träffa vänner, sola på stranden, gå på utställningar, gårdsbutiker, gå på konserter mm. Kunden har en stuga som hon älskar att åka till, vilket även kan innebära att du som assistent följer med.
Arbetsplatsen ligger i Mölnlycke och från Korsvägen i Göteborg är du här på 25 minuter.
Om dig
Du som assistent är med vid alla dagliga aktiviteter, samt hjälper till med träning, stretching och positionering. Det krävs med andra ord att du själv är i god fysisk form.
Assistenterna arbetar mycket efter rutiner för att kundens liv och kropp skall fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att du är pigg, positiv, noggrann, stark, pålitlig och punktlig.
Du måste dessutom ha körkort, eftersom du kommer att köra hennes bil (automat) på dagarna. Är du intresserad av enbart nattpass så är inte körkort ett krav.Profil
Arbetslivserfarenhet meriterande
Ambitiös, noggrann och pålitlig
Svenska eller engelska krav
Körkort krav
Vi erbjuder
Vi erbjuder en anställning med kollektivavtal och friskvårdsbidrag. Arbetet är varierat och innebär både dag, helg, kväll- och nattpass.
Om anställningen
Anställningen är på ca 75%. Arbetet utförs i Mölnlycke.
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
511 55 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Marja Ranefjärd marja.ranefjard@sarnmark.se Jobbnummer
9984248