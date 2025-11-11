Söker två grundlärare i fritidshem
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Hallenskolan är en F-9 skola i Kållered och som ligger i närheten till bra förbindelser till såväl Göteborg som till Kungsbacka.
Vår skola är en trygg och välkomnande arbetsplats belägen i ett naturskönt område med närhet till både skog och sjö. Den generösa skolgården är en av våra stora tillgångar - en oas med plats för rörelse, lek, samspel och lärande utomhus. Här finns möjlighet att ta tillvara årstidernas skiftningar i undervisningen och att arbeta tematiskt i utemiljöer som inspirerar till nyfikenhet och utforskande.
Inomhus erbjuder våra ljusa och välutrustade lokaler goda förutsättningar för varierad undervisning och fritidsverksamhet. Arbetsmiljön präglas av ett nära kollegialt samarbete, öppenhet och en kultur av att dela idéer och utveckla tillsammans.
Hos oss får du vara en del av ett engagerat arbetslag med fokus på varje elevs trygghet, delaktighet och utveckling - i en skolmiljö där både vuxna och barn trivs.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Vi söker nu två grundlärare i fritidshem till Hallenskolan i Kållered, Mölndal.
Som grundlärare i fritidshemmet på Halllenskolan ansvarar du för att, utifrån läroplanens mål och värdegrund, planera, genomföra och följa upp en meningsfull, trygg och stimulerande verksamhet som stödjer elevers utveckling och lärande både under och utanför den ordinarie skoldagen.
Du arbetar i nära samverkan med kollegor inom skola och fritidshem för att skapa en helhet i elevernas utbildning, där omsorg, lärande och lek samspelar. Genom ett medvetet pedagogiskt ledarskap erbjuder du aktiviteter som utgår från elevernas intressen, behov och rätt till inflytande.
I uppdraget ingår att:
Planera varierade och kreativa aktiviteter i enlighet med styrdokument och skolans mål.
Genomföra undervisning och strukturerade fritidshemsaktiviteter som utvecklar elevernas sociala, motoriska och kreativa förmågor.
Följa upp och utvärdera verksamheten kontinuerligt för att säkerställa kvalitet, delaktighet och likvärdighet.
Arbeta främjande och förebyggande för en trygg och inkluderande miljö.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och relationsskapande, och som vill vara en viktig del av ett professionellt arbetslag med elevens bästa i fokus. Du kommer även ha möjlighet till ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam samt skolledning.
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem.Kvalifikationer
Legitimerad grundlärare fritidshem.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
