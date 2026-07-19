Söker Träarbetare/Snickare

Jigemark & Bygg AB / Snickarjobb / Tyresö
2026-07-19


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Jigemark & Bygg AB är ett komplett byggföretag med kontor och snickeri i Tyresö. Vi utför både stora och små projekt åt såväl företag som privatpersoner. Vi arbetar efter våra värdegrunder kompetens, kvalité, ansvar och effektivitet.
Vi söker dig som har yrkesbevis och är självgående snickare/träarbetare. Du är ansvarstagande, yrkesstolt och gillar att hitta lösningar i varje nytt byggprojekt. Vi ser dig som en given lagspelare och en positiv arbetskamrat som vill stärka upp vårt team både med kunskap och nyfikenhet samt med stor arbetsglädje.
Vi arbetar med allt från tillbyggnader, hyresgästanpassningar till kök- och badrumsrenoveringar så att vara snickare hos oss ger varierande arbetsuppgifter och många spännande utmaningar.
För rätt person finns stora möjligheter till utveckling och utbildning.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas du vill bygga din framtid tillsammans med oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Mail
E-post: annika@jigemarkbygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jigemark & Bygg AB (org.nr 556639-3129)
Vintervägen 2 B (visa karta)
135 40  TYRESÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10006128

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