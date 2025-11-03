Söker taxiförare att köra heltid
Singla, Arun Kumar / Fordonsförarjobb / Halmstad
2025-11-03
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Singla, Arun Kumar i Halmstad
-Har du ett taxiförarlegitimation och vill ha dröm jobb ,då du är på rätt plats.
• Nu söker vi taxiförare som kan helst jobba heltid eller deltid.
• Bilarna är godkänd i Arlanda och hos transport styrelsen.
• Du ska ha taxiförarlegitimation.
• Vi har kollektiva avtal, TGL och Pension försäkring.
• Arbetsplatsen ligger i Stockholm.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
