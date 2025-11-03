Söker taxiförare att köra heltid

Singla, Arun Kumar / Fordonsförarjobb / Halmstad
2025-11-03


Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Singla, Arun Kumar i Halmstad

-Har du ett taxiförarlegitimation och vill ha dröm jobb ,då du är på rätt plats.
• Nu söker vi taxiförare som kan helst jobba heltid eller deltid.
• Bilarna är godkänd i Arlanda och hos transport styrelsen.
• Du ska ha taxiförarlegitimation.
• Vi har kollektiva avtal, TGL och Pension försäkring.
• Arbetsplatsen ligger i Stockholm.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: aks3647@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Singla, Arun Kumar

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9586919

Prenumerera på jobb från Singla, Arun Kumar

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Singla, Arun Kumar: