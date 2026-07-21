Söker Taxiförare
Ahmad, Nasir / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Gröna Resan - söker en ansvarsfull och engagerad taxichaufför för heltidsarbete i Malmö. Som chaufför förväntas du vara serviceinriktad, artig och professionell, samt alltid sträva efter att ge våra kunder en trygg och positiv reseupplevelse.
Arbetet innebär körning för Privat Taxi, samt via plattformarna Uber och Bolt. Du kommer att ha tillgång till en väl underhållen och fullt utrustad bil.
Är du efter en kväll tjänst så är du välkommen.
Krav ett giltig Taxi legitimation
Bilen är en Toyota Corolla 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Mail eller telefon kontakt. 0727643775
E-post: naseersadat45@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahmad, Nasir
Sörbäcksgatan 19 Lgh 1001 (visa karta
)
216 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahmad Nasir Kontakt
Nasir Ahmad naseersadat45@gmail.com 0727643775 Jobbnummer
10008662