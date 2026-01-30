Söker Taxiförare
Tech & Track AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna Visa alla fordonsförarjobb i Sigtuna
2026-01-30
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tech & Track AB i Sigtuna
I rollen som taxiförare alla dagar är inte lika, vilket jag tycker är fantastiskt. Under din körpass träffar du olika typer av kunder. Som en bra Taxichaufför din uppgift är anpassa dig till körningens krav och kundernas önskemål. Du ska mest köra med Cabonline (Färdtjänst).
Du som taxiförare ska jobba med människa och kommer att jobba i hela Stockholm, därför är det bra att ha kunskap om karta (map).
Tjänsten är tillsvidare och Heltid.
Lönen är rörlig med semester ersättning.
Övriga kvalifikationer:
• Du ska ha Taxiförarlegitimation
• kunskap om svenska och engelska i tal och skrift
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Ansöken skickas bara via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: techandtrackab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech & Track AB
(org.nr 559465-8360)
Magnegatan 38 Lgh 1002 (visa karta
)
195 57 MÄRSTA Jobbnummer
9714500