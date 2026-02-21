Söker Taxiförare (2 jobb)

M.A Tryggconnect AB / Fordonsförarjobb / Örebro
2026-02-21


Vi söker taxiförare till vårt växande team
Vi söker dig som vill arbeta heltid som taxiförare hos oss. Du kommer främst att köra via Uber och Bolt, och vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du själv kan påverka dina arbetstider.
Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation (TLF)
Är serviceinriktad, punktlig och ansvarsfull
Har god lokalkännedom eller är van vid att använda GPS
Trivs med att arbeta självständigt
Har god kommunikationsförmåga och ett trevligt bemötande

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning med bra provisionsupplägg
Möjlighet att utvecklas inom företaget
En trygg och professionell arbetsgivare som stöttar dig i ditt arbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: muzamelahmadzai9@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M.A Tryggconnect AB (org.nr 559514-2505)
703 71  ÖREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
M A Tryggconnect AB

