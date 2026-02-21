Söker Taxiförare (2 jobb)
M.A Tryggconnect AB / Fordonsförarjobb / Örebro
2026-02-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker taxiförare till vårt växande team
Vi söker dig som vill arbeta heltid som taxiförare hos oss. Du kommer främst att köra via Uber och Bolt, och vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du själv kan påverka dina arbetstider.
Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation (TLF)
Är serviceinriktad, punktlig och ansvarsfull
Har god lokalkännedom eller är van vid att använda GPS
Trivs med att arbeta självständigt
Har god kommunikationsförmåga och ett trevligt bemötande
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning med bra provisionsupplägg
Möjlighet att utvecklas inom företaget
En trygg och professionell arbetsgivare som stöttar dig i ditt arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: muzamelahmadzai9@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M.A Tryggconnect AB
(org.nr 559514-2505)
703 71 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
M A Tryggconnect AB Jobbnummer
9756184