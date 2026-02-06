Söker Taxiförare - Heltid - Bra Lön + Fora!

Cab 365 AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-02-06


Visa alla fordonsförarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cab 365 AB i Haninge

Taxiförare sökes!
Du måste ha taxilegitimitation, och erfarenhet.
Arbetstiderna är Mån-Fre på dagtid.
Du får provisionslön, med kollektivavtal.
Detta är ett stabilt jobb där du får kontrakt som följer kollektivavtal (Taxiavtalet, BA), och FORA (försäkring och tjänstepension). Vi har också garantilön enligt kollektivavtal.
Vi arbetar inom Haninge och Nynäshamns Taxi, Värmdö Taxi, och Färdtjänst.
God serviceförmåga är jätte viktigt för oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: cab365ab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxi Heltid".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cab 365 AB (org.nr 559244-8954)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Juho Kaitera
cab365ab@gmail.com
0761788181

Jobbnummer
9726659

Prenumerera på jobb från Cab 365 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cab 365 AB: