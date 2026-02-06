Söker Taxiförare - Heltid - Bra Lön + Fora!
Cab 365 AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2026-02-06
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cab 365 AB i Haninge
Taxiförare sökes!
Du måste ha taxilegitimitation, och erfarenhet.
Arbetstiderna är Mån-Fre på dagtid.
Du får provisionslön, med kollektivavtal.
Detta är ett stabilt jobb där du får kontrakt som följer kollektivavtal (Taxiavtalet, BA), och FORA (försäkring och tjänstepension). Vi har också garantilön enligt kollektivavtal.
Vi arbetar inom Haninge och Nynäshamns Taxi, Värmdö Taxi, och Färdtjänst.
God serviceförmåga är jätte viktigt för oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: cab365ab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxi Heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cab 365 AB
(org.nr 559244-8954) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Juho Kaitera cab365ab@gmail.com 0761788181 Jobbnummer
9726659