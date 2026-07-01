Söker Taxichaufförer
Ajdar Transport&Verkstad AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ajdar Transport&Verkstad AB i Göteborg
Om jobbet
🚗 Helgförare sökes till Bolt & Uber (fredag–söndag)
Vill du tjäna extra pengar på helger? Vi söker pålitliga förare som kan arbeta främst fredag till söndag via Bolt och Uber.
Vi erbjuder:
• Perfekt extrajobb – jobba när det passar dig på helgen
• Bra förtjänstmöjligheter under hög efterfrågan
• Snabb start Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
• B-körkort
• Taxiförarlegitimation
• svenska språket
• Ansvarsfull och serviceinriktad
Passar perfekt för dig som studerar eller har ett annat jobb på vardagar.
📩 Skicka namn och telefonnummer vid intresse eller ring på
Telefonnummer: 0702149423
mejl Ajdartransport@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Ring
E-post: Ajdan@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uber". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ajdar Transport&Verkstad AB
(org.nr 559244-0027)
Blackevägen 60 (visa karta
)
417 28 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988171