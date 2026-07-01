Söker Taxichaufförer

Ajdar Transport&Verkstad AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-07-01


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Om jobbet
🚗 Helgförare sökes till Bolt & Uber (fredag–söndag)

Vill du tjäna extra pengar på helger? Vi söker pålitliga förare som kan arbeta främst fredag till söndag via Bolt och Uber.

Vi erbjuder:
• Perfekt extrajobb – jobba när det passar dig på helgen
• Bra förtjänstmöjligheter under hög efterfrågan
• Snabb start

Publiceringsdatum
2026-07-01

Kvalifikationer
• B-körkort
• Taxiförarlegitimation
• svenska språket
• Ansvarsfull och serviceinriktad

Passar perfekt för dig som studerar eller har ett annat jobb på vardagar.

📩 Skicka namn och telefonnummer vid intresse eller ring på
Telefonnummer: 0702149423
mejl Ajdartransport@outlook.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Ring
E-post: Ajdan@hotmail.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uber".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ajdar Transport&Verkstad AB (org.nr 559244-0027)
Blackevägen 60 (visa karta)
417 28  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9988171

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