söker Taxi förare uber och bolt

Uddin, Main / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-09-08


Söker Taxi Förare Uber och bolt.heltid,deltid och heliger. biler står i Alby ,Hallunda och Norsborg.
måste dela bil.Biler är Tesla,Toyota camry och Toyota corolla cross.
Ring mig.0735647067

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
via mail
E-post: uddinmain707@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ring 0735647067".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uddin, Main

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Uddin Main

Jobbnummer
9496393

