söker Taxi förare uber och bolt
Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-09-08
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddin, Main i Botkyrka
Söker Taxi Förare Uber och bolt.heltid,deltid och heliger. biler står i Alby ,Hallunda och Norsborg.
måste dela bil.Biler är Tesla,Toyota camry och Toyota corolla cross.
Ring mig.0735647067 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
via mail
E-post: uddinmain707@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ring 0735647067".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
