Söker Sous chef och Kock på heltid
Kulturhuset Stories AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kulturhuset Stories AB i Stockholm
Vi söker kockar med passion för mat och lagarbete!
Tycker du om att arbeta organiserat, brinner för matlagning och inspireras av smaker från hela världen? Då kan du vara den vi söker!
Vi på restaurang Stories i Kulturhuset letar efter engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt team. Här lagar vi vällagad mat med internationella influenser, i en kreativ och trivsam miljö.
Tjänsten:
Heltidstjänst med varierande arbetstider: dagtid, kvällar och helger.
Köket stänger senast kl. 19.00.
Start: Snarast möjligt för rätt person.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: ingrid@khstories.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturhuset Stories AB
(org.nr 556802-7659), https://www.kulturhusetstories.se/
Sergels Torg 7 (visa karta
)
114 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Kulturhuset Stories AB Jobbnummer
9467689