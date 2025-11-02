Söker snickare
Vi är ett ett byggföretag som utför nyproduktion och ROT-arbete i Stockholm området.
Vi söker en enfaren snickare till vårt växande byggföretag. Du kommer att arbeta med allt från små reparationer till större byggprojekt, både inomhus och utomhus. Vi värdesätter noggrannhet, självständighet och ett stark ansvarstagande. Erfarenhet av träarbetare, ritningsläsning och säkerhetsföreskrifter är ett krav. Du ska kunna samarbeta med kollegor, men även arbeta självstäntigt när det behövs. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön och möjlighet till vidareutbildning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: martin.kosztyla@hotmail.com Omfattning
