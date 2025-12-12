Söker sjuksköterska till vårdcentral !
2025-12-12
Nu söker vi sjuksköterska till vårdcentral mellandagarna.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
• Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga med övriga arbetskamrater och yrkeskategorier. Personlig mognad med intresse och förmåga att möta patienter och anhöriga i svåra situationer. Förmåga att prioritera, delegera samt arbetsleda arbetskamrater i teamet. Flexibel och vilja att verka för verksamhetens behov. Van att arbeta med varierande arbetsuppgifter i varierande tempo.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons.
presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.
Håll utkik efter oss! Vi anordnar månatliga rekryteringsträffar och syns ofta på mässor nära dig.
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
