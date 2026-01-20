Söker serveringspersonal till Mandy 's Diner Töreboda
Töreboda Diner AB / Servitörsjobb / Töreboda Visa alla servitörsjobb i Töreboda
MANDY'S DINER: SERVERINGSPERSONAL
Vi söker nu servitriser/servitörer till sommaren 2026.
Vi är en populär restaurang i Töreboda med inspiration från det amerikanska köket. Lokalen pryds av tidsenliga originalföremål från 50-60 talet.
Restaurangen har öppet heltid under sommaren, därefter helger ons-sön och även lunchöppet samtliga vardagar.
I sommar firar Mandy 's i Töreboda 14 år!
Vi söker nu positiva medarbetare till serveringen med extra glädje för service och som trivs att arbeta i högt tempo. Vi ser helst att du har tidigare erfarenheter inom yrket, men utbildning är inget krav. Absolut viktigaste för oss är att du trivs med människor, gillar fart och fläkt och kunna möta kunden på ett proffsigt sätt. För att lyckas i rollen vill vi att du ha ett starkt driv, trivas att arbeta i högt tempo och ta ansvar för dina arbetstider. Du jobbar lika bra på egen hand som i grupp och sätter alltid gästupplevelsen i fokus.
Heltid/deltid enligt överenskommelse! Arbetstider kan även vara tillgängliga under våren men gäller främst sommaren med start efter midsommar. Chans till förlängning. Tjänsten finns även för dig som endast söker sommarjobb.
Vi ser helst att du är över 18 år.
Är du den vi söker (eller känner någon som skulle passa för jobbet?) Skicka CV och personligt brev:
till: sanna@mandysdiner.se
Märk ansökan med "Töreboda" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: sanna@mandysdiner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Töreboda"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda Diner AB
(org.nr 556943-5620), http://www.mandysdiner.se
Kungsgatan 6 (visa karta
)
545 30 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9695634