Söker personlig assistent som gillar rak kommunikation

2025-11-10


Rullstolsburen kvinna med full intellektuell förmåga och kulturella intressen söker personlig assistent

hjälpen består av tvätt, påklädning, frukost, bistå vid längre utepromenader då kunden är fotograf och ibland behöver hjälp

en fördel om du är van vid fotografering med kamera

hemma liv med bildbehandling, matlagning, kunden lagar själv mat med ditt bistånd

kvällsrutiner vid läggdags



du behöver ha erfarenhet av taklift, rullstol, Macdator mm,

vara rak och ärlig, det är jag

skriva och tala och förstå svenska, norska, engelska eller danska



Arbetspassen är fördelade enligt nedan information och som deltidsanställd får du om det fungerar några per 4 veckors rullande schema.

08.30-16.00

08.30-23.00

16.00-23.00

alla dagar året om



du måste vara orädd för djur av olika sorter



jag bor nära tvärbana, tunnelbana och flygbuss

Liljeholmen - Årstadal



STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.

Ersättning
155kr per timme exklusive semesterersättning och eventuell OB-tillägg som tillkommer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se

Arbetsplats
Stil

Jobbnummer
9597960

