Söker personlig assistent som gillar rak kommunikation
2025-11-10
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Huddinge
eller i hela Sverige
Rullstolsburen kvinna med full intellektuell förmåga och kulturella intressen söker personlig assistent
hjälpen består av tvätt, påklädning, frukost, bistå vid längre utepromenader då kunden är fotograf och ibland behöver hjälp
en fördel om du är van vid fotografering med kamera
hemma liv med bildbehandling, matlagning, kunden lagar själv mat med ditt bistånd
kvällsrutiner vid läggdags
du behöver ha erfarenhet av taklift, rullstol, Macdator mm,
vara rak och ärlig, det är jag
skriva och tala och förstå svenska, norska, engelska eller danska
Arbetspassen är fördelade enligt nedan information och som deltidsanställd får du om det fungerar några per 4 veckors rullande schema.
08.30-16.00
08.30-23.00
16.00-23.00
alla dagar året om
du måste vara orädd för djur av olika sorter
jag bor nära tvärbana, tunnelbana och flygbuss
Liljeholmen - Årstadal
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
155kr per timme exklusive semesterersättning och eventuell OB-tillägg som tillkommer. Så ansöker du
