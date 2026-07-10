Söker personlig assistent på schemarad ca 80%
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-10
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
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, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Vem är du:
Är du lugn och trygg i dig själv och positiv i känslan att göra skillnad för någon annan.⭐ Då ska du söka arbetet som personlig assistent.
Om jobbet:
Kunden är kvinna runt 30 år som bor i centrala Örnsköldsvik.
Du kommer att vara behjälplig med både hushållssysslor, handräckning, handling, följa med på aktiviteter samt stötta henne i vardagen efter fasta rutiner.
Katt finns i hemmet så du bör inte vara allergisk.
Körkort är ett plus men inte ett krav.
Arbetstider:
Arbetstider i schema är vardagar måndag till fredag 9-15 eller 15-22
Här får du möjligheten till en tillsvidareanställning på schemarad ca 80% med chans att arbeta mer.
Du kommer få introduktion hos kunden för att säkerställa trygghet och samspel mellan varandra.Publiceringsdatum2026-07-10Erfarenheter
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller personlig assistans.
Då det är kunden som väljer sin assistent så vi kommer att lägga stor vikt kring din personlighet och kemin mellan dig och kunden.
Du bör behärska svenska språket i både tal o skrift.
Inkludera assistans:
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension.
Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi erbjuder även friskvårds bidrag till alla våra tillsvidare anställda.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Utdrag från belastningsregistret kommer att ske innan anställning kan påbörja så det är bra om du har ett aktuellt belastningsregister redo.
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan 💚
Vi undanber kontakt från bemanningsföretag då rekryteringen sköts av Inkludera Assistans.
• --Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9999757