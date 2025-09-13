Söker nya Personliga assistenter i Nynäshamn!
2025-09-13
Jag är en 44 årig man som lever med min sambo och har ett aktivt liv och tycker om att hitta på saker som att träffa vänner på stan eller hänga på en trevlig pub (har dock blivit mindre av det efter pandemin). Jag går gärna på diverse konserter och då är det rock/metal som gäller men även tung hip-hop om det erbjuds någon bra spelning i stan. Jag tycker även om att resa, åka på kryssning och jag uppskattar långa promenader, att fiska och grilla eller bara en lugn dag/kväll hemma med någon film.
Jag är väldigt teknikintresserad och gillar att laborera med datorer.
Mina förväntningar på dig är att:
- Du är mellan 22-45 år.
- Du är djur och rökfri.
- Du är ansvarsfull, initiativrik och har lätt att samarbeta.
- Du har förståelse för hur det kan vara att jobba i någon annans hem.
- Du är flexibel i ditt sätt att arbeta och kan anpassa dig lätt i olika situationer.
- Du är noggrann och har lätt att följa instruktioner.
- Du har god fysik då tunga lyft kan förekomma vid resor.
- Du är pålitlig, kommer i tid, sjukanmäler dig i tid och ställer upp för dina kollegor.
- Du är glad, delar mina intressen och uppskattar att assistera mig på mina aktiviteter.
- Du bor i närheten av Nynäshamn för att underlätta resväg till och från jobbet och vid akuta inhopp till jobbet.
- Du talar flytande svenska alt. polska.
- Körkort är meriterande, men inget krav.
- Erfarenhet av yrket är meriterande men avgörande för tjänsten är personlig lämplighet.
- Uppskattas om CV och Personligt brev är uppdaterad och aktuell.
- Skriv varför du söker detta jobb samt vad du tror att du kan tillföra denna arbetsplats och lägg till minst 2 st referenser med information om vilken befattning de har + namn till dina senaste jobb i ditt CV.
Omfattning: Tjänsten gäller en schemaanställning på cirka 30 timmar/veckan förlagt till dag. Möjlighet till extratimmar finns vid behov, samt helg.
Arbetstider: 2 veckors rullande schema
- Vecka 1, 08-15
- Vecka 2, 15-22.
Rekryteringsprocessen: Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan kommer att läsas av mig och arbetsledaren.
Tillträde: omgående.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning"
Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE.
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
De vanligaste svaren från våra anställda på frågan Vad är det bästa med jobbet som personlig assistent? är:
- Att göra skillnad för en annan människa
- Variationen, friheten och glädjen
Välkommen du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9507385