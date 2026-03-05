Söker ny Barback ansvarig på The Soap Bar
2026-03-05
Arbetsbeskrivning: Barback Manager
Roll: Barback Manager
Omfattning: Heltid
Rapporterar till: Barchef / Driftchef
Rollöversikt
Som Barback Ansvarig är du "ryggraden" i baren och ser till att bartenders har har allt de behöver för att arbeta effektivt samt ansvarar för att det finns tillräcklig med barbacks, diskare på plats. Du ansvarar för att baren är påfylld, ren och organiserad före, under och efter service. En Barback Manager har dessutom ett utökat ansvar för att leda och utbilda nya barbacks, samt att optimera arbetsflödet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Påfyllning (Restocking): Hålla barstationer fyllda med sprit, öl, vin, mixer, is, garnering och glas under hela passet.
Is-hantering: Hämta och fylla på isbehållare kontinuerligt.
Glasdisk & Rengöring: Diska, polera och ställa tillbaka glas. Hålla barstationen, kylar och arbetsytor rena och torra.
Keg-byte: Byta fatölskopplingar (kegs) snabbt och effektivt.
Förberedelser (Prep): Skära frukt, förbereda garnering och juicer inför och under service.
Sophantering: Tömma sopor och pant under och efter stängning.
Övrigt: Assistera bartendern med enklare uppgifter vid högtryck.
Hålla hela stället rent
Specifikt för Barback Manager / Lead Barback
Ledarskap: Ansvara för fördelning av arbetsuppgifter mellan barbacks under passet.
Utbildning: Introducera och utbilda nyanställda barbacks i barens rutiner och standarder.
Lagerkontroll: Ansvara för att inventera och rapportera varuåtgång för att underlätta beställningar.
Säkerhet: Säkerställa att alkohollagen följs och att arbetsmiljön är säker.
Anställa kompetent personal
Kvalifikationer och egenskaper
Fysisk uthållighet: Förmåga att stå/gå hela passet och lyfta tunga saker (t.ex. ölfat).
Effektivitet: Förmåga att arbeta under stress och i högt tempo.
Teamplayer: En positiv attityd och vilja att stötta bartendern.
Detaljfokus: Noggrann med renlighet och lagerstatus.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet från bar eller restaurang är meriterande
Språk: meriterande: Svenska, minst Engelska
2 års erfarenhet inom branchen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: oscar@soapbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barback Ansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Soap Bar HB
Nybrogatan 1 (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Kontakt
Oscar Tornell oscar@soapbar.se 0761706866 Jobbnummer
