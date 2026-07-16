Söker Målare
BergumGruppen AB / Målarjobb / Göteborg Visa alla målarjobb i Göteborg
2026-07-16
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Målare sökes till Bergum GruppenPubliceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Bergum Gruppen söker en erfaren målare som vill bli en del av vårt växande team. Vi arbetar med hög kvalitet och god service och söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett professionellt bemötande.Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Invändig och utvändig målning.
Spackling, slipning och grundarbete.
Tapetsering och övriga förekommande måleriarbeten.
Självständigt arbete samt arbete tillsammans med kollegor på olika projekt.KvalifikationerKvalifikationer
2–4 års erfarenhet inom måleri.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi välkomnar både dig som har yrkesutbildning inom måleri och dig som har skaffat dig motsvarande kunskaper genom praktisk arbetslivserfarenhet. Utbildning är meriterande men inget krav om du har relevant erfarenhet inom yrket.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har ett högt kvalitetstänk.
Vi erbjuder
Provanställning i 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.
Företagshälsovård.
Anställning enligt gällande arbetsrätt och vi tillämpar LAS.
Ett stabilt företag med trevliga kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Anställningsform
Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.Så ansöker du
Skicka in ditt CV och en kort presentation. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: BergumGruppenAB@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BergumGruppen AB
(org.nr 556887-0348)
Stenberga 1 (visa karta
)
424 71 OLOFSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
miko ivanov BergumGruppenAB@outlook.com 0733625078 Jobbnummer
10004741