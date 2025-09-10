Söker legitimerad förskollärare till Granbacka förskola
2025-09-10
Beskrivning av verksamheten
Granbacka förskola ligger mitt i bostadsområdet Granbacka, med skogen och naturen runt hörnet - en fantastisk plats som vi använder varje dag i undervisningen tillsammans med barnen. Här är naturen en självklar del av vår lärmiljö och en outtömlig källa till lek, lärande och utforskande.
Vi arbetar aktivt med att skapa lärmiljöer där barnens nyfikenhet, intressen och idéer får ta plats. Tillsammans med barnen utforskar vi, provar nytt och utvecklas. Hos oss är det projekterande arbetssättet och utomhuspedagogiken viktiga delar av vardagen - och vi vill gärna utveckla det ännu mer.
På Granbacka finns två väl inarbetade arbetslag som stöttar varandra och samarbetar tätt. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill vara med och bidra till vår gemenskap och fortsätta bygga en riktigt bra förskola för alla barn. Kanske är det du? Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss är du en viktig del i planering, genomförande och reflektion i arbetslaget. Du bidrar också till förskolans systematiska kvalitetsarbete tillsammans med kollegor. Hos oss får du stort inflytande över ditt arbete och möjlighet att pröva nya idéer. Tillsammans med barnen, vårdnadshavarna och dina kollegor är du med och utvecklar verksamheten. Här finns både trygghet i det vi redan gör bra - och frihet att testa nya arbetssätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vill arbeta nära barnen i deras vardagliga utforskande och lärande. Du har lätt för att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare, och du ser samarbete och gemenskap som en styrka.
Vi ser gärna att du är nyfiken på att använda digitala verktyg - både i undervisningen och i dokumentationen. Det är en naturlig del av vårt arbete och ett verktyg för att synliggöra och utveckla barnens lärprocesser. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kunskaper i samiska, meänkieli eller finska är meriterande. Övrig information
Vid anställning behöver du lämna utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola och barnomsorg.
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi vill att du styrker din förskollärarlegitimation med handlingar som bifogas i ansökan.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: 2025-11-01 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2025-09-26
Upplysningar
Rektor
Eva Hedlund 0970-818 972 eva.hedlund@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges lärare
Telefonnummer: 0970-818 383
