Söker Konditor till Café Backa

Café Backa AB / Bagarjobb / Borlänge
2026-03-24


Cafe Backa växer så det knakar!

Vi på Cafe Backa behöver nu en konditor till vårt glada gäng.
Vi eftersöker dig som har erfarenhet inom yrket är flexibel, självgående och ansvartagande.
Jobbet innebär tårtor från grunden, godbitar, kondisbitar, praliner osv.
Merit om du även kan tillverkning av matbröd och fikabröd.
Tjänsten innebär 50-100% tillsvidare.
Anställningen är omgående.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Benny Andersson 0706669976
E-post: cafebacka@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Café Backa AB (org.nr 559055-6980)
Gamla Tunavägen 2 (visa karta)
784 36  BORLÄNGE

Jobbnummer
9817402

