Söker köksbiträde på heltid! i Sollentuna

Ryan & H Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Sollentuna
2026-08-05


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Vi på Richards Kök i Sollentuna söker nu en serviceinriktad och pålitlig köksbiträde som vill bli en del av vårt lilla men engagerade team.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Dina arbetsuppgifter
Portionera och servera dagens mat
Ta betalt i kassan
Sköta disk och hålla köket rent och organiserat
Hjälpa till med enklare förberedelser i köket

Vi söker dig som:
Är noggrann, hjälpsam och trivs i ett högt arbetstempo
Har ett gott bemötande mot gäster och kollegor
Talar och förstår svenska
Har tidigare erfarenhet från kök eller liknande arbete

Om tjänsten
Heltidsanställning
Arbetstider: Måndag–Fredag, kl. 06:45–15:15
Arbetsplats: Richards Kök, Sollentuna

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till info@rykis.se
Välkommen till Richards Kök

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@rykis.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ryan & H Restaurang AB (org.nr 559067-6887)
Knistavägen 3 (visa karta)
191 62  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Richardskök

Jobbnummer
10023706

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