Söker köksbiträde på heltid! i Sollentuna
Ryan & H Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Sollentuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sollentuna
2026-08-05
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Vi på Richards Kök i Sollentuna söker nu en serviceinriktad och pålitlig köksbiträde som vill bli en del av vårt lilla men engagerade team.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Portionera och servera dagens mat
Ta betalt i kassan
Sköta disk och hålla köket rent och organiserat
Hjälpa till med enklare förberedelser i köket
Vi söker dig som:
Är noggrann, hjälpsam och trivs i ett högt arbetstempo
Har ett gott bemötande mot gäster och kollegor
Talar och förstår svenska
Har tidigare erfarenhet från kök eller liknande arbeteOm tjänsten
Heltidsanställning
Arbetstider: Måndag–Fredag, kl. 06:45–15:15
Arbetsplats: Richards Kök, Sollentuna
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till info@rykis.se
Välkommen till Richards Kök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@rykis.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ryan & H Restaurang AB
(org.nr 559067-6887)
Knistavägen 3 (visa karta
)
191 62 SOLLENTUNA Arbetsplats
Richardskök Jobbnummer
10023706