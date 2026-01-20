Söker kockar till Mandy 's Diner Töreboda
2026-01-20
MANDY'S DINER: KOCKAR
Vi är en populär restaurang i Töreboda med inspiration från det amerikanska köket. Lokalen pryds av tidsenliga originalföremål från 50-60 talet.
Är du en person som brinner för service, eller kanske helt enkelt älskar att flippa burgare? Vi söker nu kockar till sommaren 2026 till Mandy 's diner i Töreboda.
Vi ser helst att du har tidigare erfarenheter inom yrket, men utbildning är inget krav. Absolut viktigaste för oss är att du trivs med människor, gillar fart och fläkt och tar ansvar. Du jobbar lika bra på egen hand som i grupp och sätter alltid gästupplevelsen i fokus. Vill du flippa burgare i köket hör då av dig till oss.
Heltid/deltid enligt överenskommelse under vår/sommar, med chans till förlängning. Tjänsten innefattar dagar/kvällar/helg.
Är du intresserad eller har frågor angående tjänsten skicka gärna in ditt CV och personligt brev till: sanna@mandysdiner.se
Viktigt - Märk ansökan med "Töreboda" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: sanna@mandysdiner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Töreboda"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda Diner AB
(org.nr 556943-5620), http://www.mandysdiner.se
Kungsgatan 6 (visa karta
)
545 30 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9695631