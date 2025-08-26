Söker kock till lunchservering dagtid
2025-08-26
Vi söker kock till lunchservering - dagtid
Vi söker nu en kock till vår verksamhet med fokus på lunchservering. Hos oss serveras en lunchbuffé måndag-fredag, bestående av tre olika maträtter.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Tillaga och servera vällagad lunchmat
Planera och skriva veckomenyer
Ansvara för beställningar och råvaruhantering
Säkerställa hög kvalitet och god smak på maten
Bidra till en trivsam och välorganiserad arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock och vana av lunchservering
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Tycker om att arbeta i ett högt tempo
Har ett stort intresse för matlagning och service
Vi erbjuder:
Dagtidstjänst, måndag-fredag
Möjlighet att påverka menyer och utveckla verksamheten
En trivsam arbetsplats med fokus på god mat och nöjda gäster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@thekingsarms.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ledig kocktjänst".
Detta är ett heltidsjobb.

Kings Arms i Avesta AB
http://www.thekingsarms.se
Kungsgatan 15
)
774 30 AVESTA
9475243