Söker kock

Elise Vägkrog AB / Kockjobb / Gagnef
2026-06-23


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Vi söker en erfaren och passionerad varmkökskock som vill skapa minnesvärda matupplevelser vid
Trollkrogen i Gagnef
På Trollkrogen restaurang står riskväg 70 gagnef för gästernas vistelse, och vi söker nu dig med minst två års erfarenhet inom varmkök som vill vara med och utveckla vårt uppskattade köksteam.

Arbetsuppgifter och ansvar: Som varmkökskock är du en viktig person i köket och ansvarar för att tillaga rätter med hög kvalitet under både lunch- middagsservering och fest. buffer.

Menyutveckling.

Vi strävar efter ett säsongsbetonat kök där råvaran står i fokus.

Egenskaper vi söker:

Minst två års erfarenhet från arbete i varmkök.

Passion för smaker, teknik och matlagning som hantverk.

Strukturerad och stresstålig med hög ansvarskänsla.

Lagspelare med prestigelös inställning och ett öga för detaljer.

Vi erbjuder dig:

Ett roligt och utvecklande jobb i en unik miljö vid Parken.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: ercanburak9@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elise Vägkrog AB (org.nr 559530-9567)
Gräv 201 (visa karta)
785 30  GAGNEF

Kontakt
Ercan Kavak
ercanburak9@icloud.com
0736570049

Jobbnummer
9975933

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