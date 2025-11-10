söker frisör
NC Beauty / Hälsojobb / Nacka Visa alla hälsojobb i Nacka
2025-11-10
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NC Beauty i Nacka
NC Beauty i Nacka söker nu en glad, trevlig och energisk frisör som kan arbeta självständigt och brinner för sitt yrke. Vi har en växande kundkrets som efterfrågar hårförlängningar, färgbehandlingar och klippningar - och vi behöver bli fler!Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Vi är ett härligt team som värdesätter glädje, kreativitet och gemenskap. Vår kundkrets växer snabbt, och vi söker nu dig som vill bli en del av vår salong och fortsätta utvecklas tillsammans med oss!
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Utbildad frisör och har erfarenhet eller bara erfaren
Älskar att arbeta med färg, löshår och behandlingar
Positiv, engagerad och självgående
En lagspelare som bidrar till en härlig teamkänslaOm tjänsten
Lön: Provisionbaserad
Anställning: Tillsvidare med inledande provanställning
Omfattning: Heltid, deltid eller enbart helger - vi är flexiblaSå ansöker du
Skicka din ansökan till: ncbeauty2025@hotmail.com
Bifoga gärna ett foto på dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
via mail
E-post: ncbeauty2025@hotmail.com Arbetsgivare NC Beauty
, https://www.bokadirekt.se/places/nc-beauty-49877
Nyagatan 8 (visa karta
)
131 57 NACKA Arbetsplats
Nacka Jobbnummer
9595910