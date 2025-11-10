söker frisör

NC Beauty / Hälsojobb / Nacka
2025-11-10


NC Beauty i Nacka söker nu en glad, trevlig och energisk frisör som kan arbeta självständigt och brinner för sitt yrke. Vi har en växande kundkrets som efterfrågar hårförlängningar, färgbehandlingar och klippningar - och vi behöver bli fler!

Publiceringsdatum
2025-11-10

Om företaget
Vi är ett härligt team som värdesätter glädje, kreativitet och gemenskap. Vår kundkrets växer snabbt, och vi söker nu dig som vill bli en del av vår salong och fortsätta utvecklas tillsammans med oss!
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Utbildad frisör och har erfarenhet eller bara erfaren

Älskar att arbeta med färg, löshår och behandlingar

Positiv, engagerad och självgående

En lagspelare som bidrar till en härlig teamkänsla

Om tjänsten
Lön: Provisionbaserad

Anställning: Tillsvidare med inledande provanställning

Omfattning: Heltid, deltid eller enbart helger - vi är flexibla

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: ncbeauty2025@hotmail.com
Bifoga gärna ett foto på dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
via mail
E-post: ncbeauty2025@hotmail.com

Arbetsgivare
NC Beauty, https://www.bokadirekt.se/places/nc-beauty-49877
Nyagatan 8 (visa karta)
131 57  NACKA

Arbetsplats
Nacka

Jobbnummer
9595910

