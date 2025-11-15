Söker erfaren pattsättare-stensättare
2025-11-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
ErLe Bygg AB är ett etablerat företag inom bygg och anläggning. Vi arbetar både med renovering och reparationer av befintliga byggnader samt nybyggnation.
Vi har ett antal anställda som räknar stor och bredd erfarenhet inom byggbranschen. Vi hjälper både företag samt privata kunder och vi arbetar med stora samt små uppdrag. Vi arbetar i team och uppskattar att våra medarbetare gillar att samarbeta med varandra.
I nuläget har vi stora uppdrag om bostad reparationer och arbetar i första hand med återställning av reparationer av boende efter vatten och brandskador samt olika ROT -projekt. Vårt dagliga arbete innebär mycket kontakt med kunder och därför är det viktigt att du som anställd ska kunna svenska eller engelska för att kunna kommunicera med dem under arbetet. Vi tillämpar stor vikt i din personlighet och hur du samarbetar med dina kollegor samt att hantera kunden frågor professionellt. Just nu skulle vi behöva växa upp och anställa en ny plattsättare i vårt team då vi har fått flera uppdrag som vi behöver hinna med. Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter ett ansvarsfull person som kommer att jobba med plattsättning i första hand men också det är meriterade om du har tidigare arbetat som stensättare då under perioder tillkommer olika projekt i markarbete med stensättning det är målning inomhus i första hand .
Vi varje projekt kommer att genomföras en riskanalys kring arbetsmiljö och arbetssäkerhet inom byggbranschen . Vi följer alltid BBR och våra medarbetare utvecklas inom det dagligen . säkerhet inom bygg i samarbete med närmaste chef samt miljöansvarig.
Det är viktigt att du är seriös och ta ditt uppdrag då ett bra arbete och nöjda kunder genererar nytt arbete. Samt tillämpas stor viktig på din tidigare erfarenhet och skicklighet inom yrket.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: jobbannons@erlebyggab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ErLe Bygg AB
(org.nr 559267-1993)
Basgränd 11 (visa karta
)
162 47 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Erind Jonusllari erind.jonusllari@erlebyggab.se Jobbnummer
9606630