Söker erfaren Lastbilsmekaniker till Nyköping!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en erfaren Lastbilsmekaniker till vår kund i Nyköping. Ta chansen och ansök idag!
Letar du efter en spännande karriärmöjlighet där du kan använda din expertis inom fordonsmekanik? Vi söker en kvalificerad lastbilsmekaniker för att stärka vårt team hos en framstående kund i Nyköping.
Om kundföretaget i Nyköping:
Kundföretaget är en respekterad aktör inom transportsektorn, känd för sina innovativa lösningar och starka kundfokus. På arbetsplatsen kommer du att få möjlighet att verka i en stimulerande och nyskapande miljö där ditt kunnande värdesätts.
Nyckelansvarsområden inom Lastbilsmekanik
Som lastbilsmekaniker hos oss kommer du att ha följande ansvarsområden:
Utföra diagnos, service och reparationer på tunga fordon.
Felsökning och problemlösning av både mekaniska och elektriska system.
Säkerställa att alla fordon uppfyller säkra driftsförhållanden och standarder.
Krav och kvalifikationer för Lastbilsmekaniker
Relevant utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete med tunga fordon och lastbilar.
Förmåga att använda moderna diagnostikverktyg.
B-körkort (manuell växellåda) är ett krav.
Meriterande erfarenheter i Lastbilsmekanikerrollen
Erfarenhet av hydrauliska och pneumatiska system.
Vidareutbildning inom avancerad fordonsdiagnos och reparation.
Kännedom om senaste teknologier och metoder inom lastbilsreparation.
Personlig profil
Vi ser gärna att du är en lösningsorienterad och noggrann person med ett genuint intresse för teknik. Du har förmåga att arbeta självständigt men är även en lagspelare. Din entusiasm för förbättring och effektivisering av arbetsprocesser är ett stort plus.Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
För frågor om tjänsten, kontakta vår rekryterare Alexandra via email: alexandra.lonn@fordonsakademin.se
eller via telefon: 0707 98 26 76. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan snarast möjligt.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är en ledande aktör inom rekrytering och bemanning för fordonsindustrin. Med en hållbar och långsiktig strategi erbjuder vi matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande över hela landet. Som en del av Arenakoncernen strävar vi efter att tillhandahålla pålitliga och kvalitativa bemanningslösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9499355