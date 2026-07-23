Söker erfaren assistent
Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Köping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Köping
2026-07-23
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Vi söker nu två engagerade personliga assistenter till en ung kvinna med CP-skada, autism, ADHD och viss talproblematik.
Tjänster och arbetstider
Person 1 – cirka 75 % tjänst
Tisdag, torsdag och fredag kl. 08.00–15.00
Varannan lördag–söndag kl. 10.00–10.00 (dygnspass med sovande jour)J
Person 2 – cirka 25 % tjänst
Torsdag kl. 15.00–21.00
Varannan söndag kl. 10.00–19.00
Det här är ett arbete för dig som vill göra skillnad på riktigt. Vi söker dig som ser människan bakom diagnoser och beteenden och som vill bidra till trygghet, utveckling och en meningsfull vardag.
Som personlig assistent behöver du förstå att allt inte alltid syns på utsidan. Dolda diagnoser kan innebära att ett beteende är ett uttryck för något annat än det som först märks. Med tålamod, nyfikenhet och rätt bemötande skapar du förutsättningar för trygghet, delaktighet och en fungerande vardag.
Vi vet att professionella personliga assistenter gör stor skillnad och att personligheten ofta är avgörande för att skapa en trygg och positiv relation.
Vi utgår från att alla människor gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Därför är förståelse för olika sätt att fungera, kommunicera och reagera en viktig del av arbetet.
Vi erbjuder
Extern handledning som stöd i ditt arbete
Fasta rutiner och tydliga ramar
Introduktion och stöd innan du arbetar självständigt
Vi söker dig som</stron..
Om arbetsgivaren
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära – och stora nog att göra skillnad.
Hos Aberia får du en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, handledning, friskvård, kollektivavtal, digitala verktyg och goda möjligheter till utveckling.
Våra kunder finns i hela Sverige – barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ccac55fc-cdc3-40c6-bda1-5979f". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
Stora Gatan (visa karta
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731 30 KÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans Kontakt
Anno Paananen anno.paananen@aberia.se +46706759689 Jobbnummer
10009721