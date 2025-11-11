Söker en Quality Engineer
2025-11-11
Om rollen
Som Quality Engineer ansvarar du för att våra produkter och processer uppfyller både interna och externa kvalitetskrav. Du arbetar med att identifiera tekniska problem, föreslå förbättringar och dokumentera kvalitetsåtgärder. Du är en nyckelperson i vårt arbete med kontinuerlig förbättring och samverkar med flera avdelningar inom och utanför organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvarig för att säkerställa säkerheten och kvaliteten hos våra produkter och processer genom rigorösa inspektioner, implementering av kvalitetskontrollåtgärder och identifiering av förbättringsområden.
Bistå i samordning med externa intressenter för att säkerställa efterlevnad av lagar.
Övervaka hela produktionscykeln och utför regelbundna tester för att identifiera potentiella fel så tidigt som möjligt.
Säkerställa att kvalitetsmål/nyckeltal är relevanta och effektiva
Samarbeta med interna team och externa intressenter
Ansvara för kalibreringar av utrustning
Bidra till ökad kundnöjdhet genom förbättrad produktkvalitet
Delaktighet i att driva företagets kvalitetsledningssystem.
Behörigheter och ansvar
Fatta riskbaserade beslut
Föreslå projekt och förbättringsinitiativ, driva projekt samt implementera relevanta åtgärder
Stoppa arbete som inte uppfyller säkerhets- eller kvalitetskrav
Obligatoriskt:
Erfarenhet som kvalitetspecialist eller liknande roll
Förståelse för teknisk dokumentation och statistisk analys
God problemlösningsförmåga och analytisk förmåga
Förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift
Självdriven och samarbetsvillig
Flytande svenska samt engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Green Belt-certifiering
ISO-kunskap
Om anställningen:
Start: Snarast
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skruf Snus AB
(org.nr 556626-9196)
Vinkelgatan 2-4 (visa karta
)
576 33 SÄVSJÖ Arbetsplats
Fabriken Jobbnummer
9599914