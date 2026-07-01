Söker en kvinlig medarbetare
Söders Bönder AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-01
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vi söker en kvinlig medarbetare ålder mellan 20-30 glad,arlig, puktlig,duktig,arbetssam och kan ta i mott gäster.bordbeställning, kassahantering, bordservering,plakning och förbredning i köket och kan jobba efter middag och ikväller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
per brev
E-post: sodersbonder@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söders Bönder". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söders Bönder AB
(org.nr 556857-6523)
Rosenlundsgatan 14 (visa karta
)
118 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Spicegarden AB Kontakt
Ansvarig
Share Khan sodersbonder@gmail.com 0703817523 Jobbnummer
9986140