Söker en kvinlig medarbetare

Söders Bönder AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-01


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vi söker en kvinlig medarbetare ålder mellan 20-30 glad,arlig, puktlig,duktig,arbetssam och kan ta i mott gäster.bordbeställning, kassahantering, bordservering,plakning och förbredning i köket och kan jobba efter middag och ikväller.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
per brev
E-post: sodersbonder@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söders Bönder".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Söders Bönder AB (org.nr 556857-6523)
Rosenlundsgatan 14 (visa karta)
118 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Spicegarden AB

Kontakt
Ansvarig
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sodersbonder@gmail.com
0703817523

Jobbnummer
9986140

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