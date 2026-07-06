Söker en diskare, servitris, städare

Antu Kitchen Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-06


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Personal sökes till peruansk restaurang
Vi söker en servitris, gärna med erfarenhet av servering.
Vi söker även en medarbetare för disk och städning. Erfarenhet är meriterande, men rätt inställning, ansvarskänsla och vilja att arbeta är viktigast.
Vi söker i första hand personer som har rätt till nystartsjobb.
Är du serviceinriktad, pålitlig och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: antukitchen@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Antu Kitchen Handelsbolag
Birger Jarlsgatan 100 (visa karta)
114 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Antu Kitchen HB

Kontakt
Nabil Ilia
antukitchen@gmail.com

Jobbnummer
9994665

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