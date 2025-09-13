Söker elektriker, gärna med erfarenhet!
Hej!
vi söker nu en ny kollega som vill börja jobba med oss! Vi är ett litet företag på 4 anställda som jobbar inom Stockholms området.
Vi söker främst någon med några års erfarenhet, men har du kortare erfarenhet men känner dig sugen på att lära dig så kan det vara välkommet också.
Stor del av våra arbetsuppgifter är laddbox installationer, vi gör dessutom renoveringar, kontorsanpassningar mm också.
Är du intresserad att jobba med ett team som är drivande och hög arbetsmoral är du varmt välkommen att ansöka!
Viktigt att du har B-körkort samt VILL arbeta.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: Info@mpsel.se
Detta är ett heltidsjobb.
