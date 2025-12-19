Söker du nya utmaningar inom industrin?
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / VVS-jobb / Söderhamn Visa alla vvs-jobb i Söderhamn
2025-12-19
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Nyfiken på arbete inom industrin? Se hit! För kommande uppdrag till kund i Söderhamn söker vi flera talanger. Arbetsuppgifterna varierar beroende på avdelning men kan till exempel innebära montering av komponenter enligt instruktion, eller att styra och övervaka driften som operatör. Det kan även innefatta arbete på logistikavdelningen där du exempelvis förser monteringen med material eller tar emot leveranser.
Arbetstiderna kan vara dagtid eller skift och uppdraget startar efter behov.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av montering eller annat praktiskt arbete, alternativt ett intresse för att lära dig yrket. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en produktionsmiljö där både självständighet och lagarbete är viktiga delar. Du blir anställd av Clockwork som konsult och arbetar på uppdrag hos en av våra kunder i Söderhamn. Som konsult hos oss får du tillgång till ett brett kontaktnät, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka din arbetssituation. Vi erbjuder en trygg anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se.
I samband med julhelgerna har vi begränsad möjlighet att svara på frågor och är åter på kontoret from 5 januari.
För vidare frågor kontakta Linnéa Hedenberg på linnea.hedenber@clwork.se
eller maila Jennie Helmersson på jennie.helmersson@clwork.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Hälsingland AB Kontakt
Linnea Hedenberg linnea.hedenberg@clwork.se Jobbnummer
9657042