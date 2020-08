Söker du extrajobb som personlig assistent? - Frösunda Omsorg AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg

Frösunda Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg2020-08-25Frösunda Omsorg är ett av landets ledande privata omsorgsbolag. Vår vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har ca 2 500 kunder och 6 400 anställda inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Frösunda ägs sedan 2018 av det helsvenska företaget Brado AB. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se Personlig Assistans - vad innebär det?Personlig Assistans handlar i grund och botten om engagemang. Ett engagemang för en annan medmänniska som behöver hjälp med de saker i vardagen som många tar för givet, exempelvis att klä sig själv, att ta en promenad, att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Personliga assistenter gör skillnad för människor - på riktigt.Som personlig assistent förväntas du ha empatisk förmåga och en god förståelse för vad ett adekvat bemötande innebär för varje kund. Din vilja att ta ansvar och engagera är vad som ger våra kunder en kvalitativ assistans. Din arbetsplats är där kunden befinner sig vilket ger ett varierande och händelserikt arbete.Vad innebär tjänsten?Vi söker nu en personlig assistent till en 7-årig pojke som bor tillsammans med sina föräldrar och 4 syskon strax utanför Helsingborg. Kunden älskar sång och musik och har ett stort behov av närhet. Han har en grav utvecklingsstörning och ett multihandikapp som innefattar ett stort omsorgsbehov. Han kommunicerar via sin blick och sitt kroppsspråk och söker dig som är lugn, trygg, påhittig och flexibel. Tycker du om att sjunga eller spela instrument är det ett stort plus. Du bör inte vara allergisk mot djur då hund och katt finns i hemmet.Arbetsuppgifterna innefattar att möta upp kunden efter skolan, hjälpa honom med sin ADL, följa med på aktiviteter som gymnastik och bad samt interagera med sina syskon. Ingen direkt sjukvård är aktuell och därför krävs ingen sjukvårdsutbildning men vana av tidigare assistentjobb är bra. Viktigast är din personlighet.Arbetstiderna är kl. 16-20 på vardagar. På helgerna varierar tiderna. Antalet arbetstimmar per vecka varierar också men innefattar i snitt två eftermiddagar i veckan samt två helgdagar i månaden.Låter detta intressant och du tror att du skulle passa till vår kund? Då är du välkommen att skicka in din ansökan som ska innehålla ett personligt brev och ett CV. Ansökningarna bearbetas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum.Frösunda tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.Varaktighet, arbetstidDeltid Extrajobb2020-08-25Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-24Frösunda Omsorg AB5332281