Söker du extrajobb på lager i Enköping?

Pokayoke AB / Lagerjobb / Enköping
2025-10-09


Publiceringsdatum
2025-10-09

Om tjänsten
Har du tidigare lagererfarenhet? Är du stresstålig, driven och noggrann? Då kanske detta är jobbet för dig!

Anställningsformen är en behovsanställning (deltid). Du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, antingen studerar du eller har ett annat jobb. Du ska kunna jobba minst 3 pass i veckan, minst 2 vardagar och ser helst att du är tillgänglig måndagar och tisdagar. Arbetstiderna är dagtid 7-15.30.

Detta är ett bemmaningsuppdrag via Pokayoke.

Arbetsuppgifter
• Godsmottagning
• Inleverans
• Plock
• Pack
• Utlastning

Vad vi söker

Kvalifikationer
• Annan huvudasklig sysselsättning på minst 50%
• Gymnasiekompetens.
• God svenska och engelska i tal och skrift
• God grundläggande matematisk förmåga

Vi ser helst att du är:
• Effektiv, drivande och engagerad
• Noggrann och ordningsam
• Stresstålig
• Flexibel
• Kvalitetsmedveten

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "951".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/

Kontakt
Mathilda Nordlander
Mn@pokayoke.se

Jobbnummer
9549755

