Söker du extrajobb på lager i Enköping?
2025-10-09
Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Har du tidigare lagererfarenhet? Är du stresstålig, driven och noggrann? Då kanske detta är jobbet för dig!
Anställningsformen är en behovsanställning (deltid). Du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, antingen studerar du eller har ett annat jobb. Du ska kunna jobba minst 3 pass i veckan, minst 2 vardagar och ser helst att du är tillgänglig måndagar och tisdagar. Arbetstiderna är dagtid 7-15.30.
Detta är ett bemmaningsuppdrag via Pokayoke.Arbetsuppgifter
• Godsmottagning
• Inleverans
• Plock
• Pack
• Utlastning
Vad vi sökerKvalifikationer
• Annan huvudasklig sysselsättning på minst 50%
• Gymnasiekompetens.
• God svenska och engelska i tal och skrift
• God grundläggande matematisk förmåga
Vi ser helst att du är:
• Effektiv, drivande och engagerad
• Noggrann och ordningsam
• Stresstålig
• Flexibel
• Kvalitetsmedveten Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "951". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9549755