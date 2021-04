Söker du extrajobb och har kört höglyftande plocktruck? - Nr.1 Personalpartner AB - Lagerjobb i Borås

Nr.1 Personalpartner AB / Lagerjobb / Borås2021-04-12Pluggar du eller har du en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett extrajobb? Läs vidare!ArbetsuppgifterNu söker vi dig som vill ha ett extrajobb i Borås, som kan köra höglyftande plocktruck och som är ansvarstagande! Passar detta in på dig? Toppen! När du arbetar som Logistikmedarbetare kommer du att jobba med plock och pack, köra truck samt kontrollera produkter och varor mot lagersaldo. Du kommer att arbeta med glada och ambitiösa kollegor och tillsammans hjälps ni åt för att lösa dagens uppsatta mål. Stundtals kan arbetet även vara fysiskt och du trivs med varierande arbetsuppgifter. Det förväntas att du kan arbeta 2-3 arbetspass i veckan. Arbetstiden är förlagd till tidigt skift eller sent skift, skriv gärna in i din ansökan vilket skift som passar dig bäst.Bakgrund och personliga egenskaperDu som söker är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du har ett truckkort för A- och B-truckar (med B4 behörighet). God kunskap i svenska, såväl i tal som i skrift, är också ett krav då arbetsinstruktioner är skrivna i detta språk. Körkort och tillgång till bil är inte ett krav då du kan ta dig med kollektiva medel till arbetsplatsen.Du förstår vikten i att ta ansvar på en arbetsplats då du har en skyldighet gentemot dina arbetskamrater att framföra trucken med noggrannhet och alltid ha ett stort säkerhetstänk i åtanke. Det krävs också att du är flexibel i ditt sätt att jobba och att du kan prioritera om/hjälpa en kollega för att arbetsdagen ska flyta på så smidigt som möjligt. Vidare är du en person med god arbetsmoral som tycker om att leverera det där "lilla extra" och som drivs av att toppa dina resultat.Om ossFIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.Vid frågor kan du kontakta oss via mail, info@firstpersonal.se Vi ser fram emot din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidDeltid Visstid (6 månader eller längre)2021-04-12Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Nr.1 Personalpartner AB5686541