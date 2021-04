Söker du ett trevligt sommarjobb? Sök då som Personlig assistent - Alma Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala2021-04-13Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokalkontor i Jönköping.Sommarjobb erbjudes!Söker flera Personliga assistenter till en av våra kunder boendes i Österbybruk. (buss finns från Uppsala)Du bör kunna arbeta en stor del av sommaren, arbetspassen är förlagda, dag, kväll och nattpass.Man behöver kunna börja 7.00 vid vissa pass.Anställningen kan påbörjas redan nu i vår om intresse finns.Du som söker passar in på följande beskrivning:är en lugn och trygg person med ett eget driv.ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.Mannen behöver hjälp med allt, så som hygien, träning, matlagning, städning m.m.Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.Stort plus om man har körkort, och man får gärna vara en djurvän då de finns en kattpojke i hemmet.Du kommer få arbeta i en härlig ansvarstagande arbetsgrupp, där man alltid arbetar tillsammans med någon.Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift.Ring gärna för mer info, intro kan erbjudas snabbt till rätt person.2021-04-13Ej pälsallergikerMeriterande:VårderfarenhetVaraktighet, arbetstidDeltid 30-70% Timvikarie, 3 till 6 månaderMånatlig löneutbetalningSista dag att ansöka är 2021-05-31Alma Assistans AB5686706