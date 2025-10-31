Söker du ett flexibelt arbete inom funktionsnedsättning?
2025-10-31
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Beskrivning av arbetsuppgifter
En roll som timvikarie, är en flexibel roll, där du får möjligheten att lägga dig tillgänglig utifrån din egen tillgänglighet och blir bokad utifrån enheternas behov. Du arbetar aktivt med att lägga till och ta bort din tillgänglighet i bokningssystemet.
När du arbetar inom funktionsnedsättning, arbetar du med människor i alla åldrar och den gemensamma nämnaren är att man har någon slags funktionsnedsättning. Du möter dem i deras vardag och ser till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Du kan arbeta som stödbiträde/stödassistent, personlig assistent eller som boendestödjare. Våra enheter är placerade i de centrala delarna av Ulricehamn.Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning/LSS och/eller utbildning inom området. Vi ser gärna att våra timvikarier kan arbeta minst tre arbetspass per vecka.
Vi söker även dig som:
• Har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
• Står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
• Har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
• Har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ersättning
