Söker driven samarbetspartner som vill växa med oss inom marknadsföring
Clintholt, Susanne / Marknadsföringsjobb / Västervik Visa alla marknadsföringsjobb i Västervik
2025-11-06
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clintholt, Susanne i Västervik
Samarbetspartner inom marknadsföring till Drömformen
Arbetsgivare:Drömformen
Om företaget:Drömformen är ett digitalt viktminskningsprogram som hjälpt över 1 500 personer att gå ned i vikt och skapa hållbara vanor. Programmet kombinerar kost, träning och motivation - och är helt automatiserat online.
Arbetsuppgifter:Som samarbetspartner hjälper du till att marknadsföra Drömformen och sprida information om programmet till nya kunder.Du kan arbeta via dina egna kanaler, till exempel:-sociala medier-blogg, nyhetsbrev eller hemsida-personliga kontakter eller lokala nätverk
Uppgiften är att skapa intresse, nå ut till rätt målgrupp och hänvisa kunder till vår webbplats.
Kvalifikationer:Vi söker dig som:
• är driven och har intresse för försäljning eller marknadsföring
• har ett genuint intresse för hälsa, träning eller livsstil
• vill arbeta fritt och styra över din egen tid
• har ett nätverk eller kanaler att nå ut genom (t.ex. sociala medier, nyhetsbrev eller lokala samarbeten)
Erfarenhet inom marknadsföring prioriteras och är starkt meriterande men inget krav.
Personliga egenskaper:Du är engagerad, självgående och tycker om att arbeta mot mål. Du har lätt för att kommunicera och inspirera andra.
Omfattning:Uppdraget är frilansbaserat och kan utföras på deltid eller som bisyssla. Du bestämmer själv hur mycket du vill arbeta.
Anställningsform:Samarbetsavtal / provisionsbaserat uppdrag (ej anställning).
Lön / ersättning:Provisionsbaserad ersättning. Du får betalt för varje kund du för in.
Placeringsort:Arbetet sker helt på distans, du kan bo var som helst i Sverige.
Tillträde:Enligt överenskommelse.
Så ansöker du:Skicka CV och personligt brev till info@dromformen.se
och berätta lite om dig själv samt hur du skulle kunna bidra till att marknadsföra Drömformen.Märk ditt mejl med referens DF2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Via mejl
E-post: info@dromformen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DF2026". Arbetsgivare Clintholt, Susanne Arbetsplats
Clintholt Susanne Jobbnummer
9592388