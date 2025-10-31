Söker dig som kan arbeta varannan helg
Är du lyhörd och positiv till att hjälpa andra i vardagen med unik ansvarskänsla, du gillar att göra skillnad?
Arbetet passar dig som vill arbeta extra eller studerar.
Om uppdraget:
Kunden är en social och aktiv kvinna som bor i centrala Örnsköldsvik. Kunden behöver stöttning i sin vardag och kan själv kommunicera. Du arbetar efter tydliga rutiner på arbetsplatsen. Katt finns i hemmet så du bör inte vara allergiesk.
Schema:
Arbetstiderna är förlagda varannan helg lördag och söndag 9:00-14:00 eller 14:00-19:00.
Du bör behärska svenska i både tal o skrift.
Du kommer få introduktion hos kunden för att säkerställa en trygghet mellan dig och kunden.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Då det är kunden som väljer sin assistent så kommer vi att lägga stor vikt kring personligheten.
Intervjuer sker fortlöpande och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
